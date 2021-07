«I tamponi sono gratuiti, correte a effettuarne uno»: i ragazzi degli chalet-focolaio invitati ai test oggi e lunedì

SAN BENEDETTO - Il sindaco Pasqualino Piunti, d’intesa con il Servizio di prevenzione dell’Asur - Area vasta 5 , ha diffuso una nota tramite la quale invita tutti i giovani che hanno partecipato ai momenti aggregativi in locali pubblici che hanno dato origine ai focolai epidemici di Covid 19 a sottoporsi ad un tampone gratuito recandosi, nella giornata di oggi, sabato, o lunedì dalle ore 14 30 alle 18.30, al punto prelievi della tensostruttura adiacente al palasport.

«Il livello di adesione a questa campagna di screening sarà determinante per arrivare a circoscrivere il focolaio e pertanto si fa appello al senso di responsabilità delle persone interessate» ha detto il primo cittadino che ha continuato a raccomandare ai giovani ma anche ai residenti e ai turisti massima cautela in questi giorni per continuare a restare in zona bianca.

