SAN BENEDETTO - «Chiederò un’attenzione particolare contro il fenomeno della sosta selvaggia, soprattutto dei furgoni durante i giorni di mercato. Queste situazioni, infatti, rappresentano potenziali pericoli per i pedoni che attraversano le strade». Ecco la priorità di Michelle Guarnieri: alunna del’Isc-Nord. Concretezza e idee chiare non mancano alla nuova sindaco dei ragazzi di San Benedetto.

Aula consiliare gremita di giovani, ieri mattina, per la seduta inaugurale del nuovo baby-Consiglio comunale, scaturito dalle elezioni svolte nei mesi scorsi presso i 3 Isc (Istituti scolastici comprensivi) della città. La nuova assise conta 18 consiglieri, ossia 6 per ognuna delle 3 scuole coinvolte da questo importante progetto democratico. Tra discorsi colmi d’emozione, applausi e sferzate d’entusiasmo che solo la gioventù può dare, sono state elette le principali cariche amministrative, che resteranno in sella per i prossimi due anni. Coppia rosa per sindaco e vice, rispettivamente Guarnieri e Matilde Capriotti. Francesco Sospetti è il nuovo presidente del consiglio, sua vice Elison Marrancone. Gli altri membri del consiglio sono: Giulia Bellocchio, Lorenzo Cavaliere, Matilde Focarile, Michelle Guarnieri, Enrico La Scaleia, Adam Lamdari, Lorenzo Liodori, Giorgio Melatti, Maria Agostina Neroni, Andrea Panichi, Carol Ricci, Colin Sabbatini, Giulio Sacconi, Noemy Spinozzi, Miriam Tofoni e Sofia Vianello. La seduta inaugurale è stata seguita da vari esponenti dell’amministrazione comunale degli adulti. Ad iniziare dal sindaco Antonio Spazzafumo, visibilmente emozionato:

«Abbiamo vissuto una mattinata importante. Da tutti questi ragazzi mi aspetto consigli e stimoli. In parte, ho già iniziato a rispondere alle esigenze dei più giovani. Appena insediato - ha detto il primo cittadino - molti studenti mi avevano scritto chiedendo più attenzione verso i parchi pubblici e, su questo versante, ho dato subito precise disposizioni al nostro personale specializzato». Effettivamente, proprio la cura del verde (ad iniziare dai cortili scolastici) è una delle indicazioni scaturite dalla seduta di ieri. Momento topico, il giuramento della sindaco. Dopo, lei ha proceduto alla nomina di cinque membri della sua giunta, a cui ha affidato le deleghe previste dal regolamento del consiglio comunale dei ragazzi: pubblica istruzione e servizi scolastici di cui si occuperà Sara Paci; politiche ambientali affidata a Isabella Spina; sport, tempo libero, spettacoli e cultura alla vicesindaco Matilde Capriotti; sicurezza stradale e circolazione appannaggio di Cristian Ruben Bolzan; mentre di solidarietà e assistenza si occuperà Alice D’Isidori.





L’esperienza sambenedettese del Consiglio comunale dei ragazzi era nata nel 1995 sotto l’amministrazione Perazzoli (Massimiliano Cesarini primo baby-sindaco) per poi finire nel dimenticatoio nel corso degli anni successivi.