Cassiere col vizio del gioco svuota il conto al cliente L'avvocato: «E' malato»

SAN BENEDETTO - Era accusato di essersi appropriato, approfittando della sua posizione di cassiere di banca, di circa 500 mila euro che si trovavano depositati in un conto corrente, intestato ad una signora che da diversi anni era andata a vivere in Germania, che da circa dieci anni non aveva subito alcuna movimentazione, sia in entrata che in uscita. Quando la cosa venne scoperta il cassiere fu arrestato in attesa che il giudice per le udienze preliminari decidesse se rinviarlo o meno a giudizio fissando altresì la data della prima udienza del processo.Ora però l’avvocato difensore dell’imputato, Alessandro Angelozzi, ha sollevato davanti al giudice un’eccezione: il mio assistito ha rubato i soldi in quanto malato, affetto da ludopatia. Di conseguenza martedì si svolgerà un’udienza interlocutoria nel corso della quale il gup Rita De Angelis assegnerà al dottor Angelo Barioglio che avrà sessanta giorni di tempo per stilare una perizia che stabilisca se l’ex cassiere di banca sia effettivamente ludopatico.