Caso Fanesi, 3 tifosi indagati per la rissa dopo la partita E Luca esce dall'ospedale

SAN BENEDETTO - A quasi 4 mesi dall’avvio delle indagini, spuntano i primi indagati sul ferimento del tifoso rossoblù Luca Fanesi avvenuto allo stadio Menti di Vicenza. Si tratterebbe di tre tifosi accusati di rissa dopo la partita Samb-Vicenza. I tre indagati sarebbero stati convocati in procura insieme al loro legale di fiducia, una aspetto che rafforza l’idea che presto si conosceranno i nomi dei primi indagati. Indiscrezioni sulle quali si pronuncia anche dall’avvocato della famiglia Fanesi, Andrea Balbo: «Per noi il fatto che la procura ascolti nuovi testimoni è un segnale positivo. Vuol dire stanno approfondendo, ma sull’iscrizione nel registro degli indagati non posso al momento dare una conferma». Cruciali ai fini delle indagini sono proprio i testimoni.Intanto cinque tifosi della Sambenettese partiranno tra lunedì e martedì per Vicenza per essere ascoltati dal magistrato come persone informate sui fatti. Le condizioni di Luca migliorano tanto che ha ottenuto un permesso per lasciare l’ospedale di Vicenza fino a domenica. Poi lunedì toccherà ai cinque convocati dalla procura quali persone informate sui fatti del 5 novembre fuori lo stadio Andrea Menti di Vicenza dove scoppiarono dei disordini tra opposte tifoserie.