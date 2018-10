Rifiuta l'alcoltest Automobilista di 40 anni denunciata dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - I carabinieri della compagnia di San Benedetto hanno fermato ad un posto di controllo per accertamenti una quarantenne sambenedettese che si è rifiutata di sottoporsi all’alcoltest per cui è stata denunciata per guida in stato d’ebbrezza con ritiro della patente e sequestro dell’autovettura con la conseguente confisca. L’azione dei carabinieri, continuerà in maniera incessante sempre a tutela della cittadinanza la cui collaborazione è fondamentale come nel caso dell'automobilista. Fondamentale è pertanto chiamare subito il 112, ovvero recarsi personalmente in caserma per esporre denunce o soprusi di ogni genere, nonché contattare telematicamente l’Arma anche attraverso il sito www.carabinieri.it.