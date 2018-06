La casa è deserta: i ladri aprono la cassaforte e rubano soldi e gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Se la sono presa comoda concedendosi tutto il tempo di lavorare sulla cassaforte. Ladri in azione in viale De Gasperi dove una banda di malviventi è riuscita a penetrare in una casa che si trova ad una delle intersezioni della strada, e a portar via contanti e oggetti di valore. Il tutto nel tardo pomeriggio.Una volta dentro, evidentemente consapevoli che i padroni di casa erano fuori e che il loro rientro non sarebbe stato imminente, hanno raggiunto la cassaforte (probabilmente sapevano già dove trovarla) ed anziché provare a smurarla e portarla via per guadagnare tempo e allontanarsi il prima possibile dal luogo del reato, si sono messi ad armeggiare per aprirla. Avrebbero utilizzato una mola per tagliare lo sportello di apertura del contenitore blindato, o comunque qualche altro arnese da officina, come un frullino. In poco tempo sono riusciti ad aprirsi un varco verso l’interno della cassaforte dopodiché non gli è bastato fare altro che infilare le mani e prelevare tutto il contenuto. Si parla di alcuni oggetti di valore e di un po’ di soldi anche se la quantificazione del maltolto non è ancora stata resa nota. Per i padroni di casa, poco dopo, l’amara scoperta di quanto accaduto. L’appartamento a soqquadro e la cassaforte aperta come una scatola di sardine.