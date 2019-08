Il cartello di divieto ​montato al contrario diventa una trappola per turisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Pare proprio una trappola per turisti quel segnale, in via Leoncavallo, piantato in senso contrario a quello di marcia. Perché accade che la strada, chiusa e a senso unico da est a ovest, nei pressi dello svincolo Ascoli mare, sia appetibile per i parcheggi, bianchi, di chi è diretto alla spiaggia.Solo che l’ignaro automobilista il divieto di sosta non può proprio vederlo, considerato che è posto al contrario rispetto al senso di marcia e, dal lato dove è visibile, non si può transitare. Ecco così la strage di multe che si ripete da qualche giorno. A meno che non si incontri un solerte residente che avverta l’ignaro vacanziero e lo salvi.