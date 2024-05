SAN BENEDETTO Pranzo stellato per gli ospiti della Caritas. Lo chef Enrico Mazzaroni, ieri mattina, ha preparato piatti prelibati tra risotti, arrosto e dolce assieme ai volontari della mensa dei poveri. Lo chef stellato, titolare del ristorante Il Tiglio di Isola San Biagio a Montemonaco, è tornato tra i fornelli della Caritas di San Benedetto che in qualche modo gli aveva portato fortuna. Infatti qualche mese dopo il suo primo pranzo preparato presso la sede di via Madonna della Pietà gli venne riconosciuta la stella Michelin.

I volontari

Così ieri mattina affiancato dai volontari e dalle suore del Piccolo fiore di Betania è tornato a preparare il pranzo cucinando un risotto di pesce con vongole, totani e cozze grazie al pescato offerto dalla marineria sambenedettese, seguito da u arrosto di vitello con patate della macelleria Filiaggi e infine una ciambella con ripieno di crema alla nocciola. «Sono felice di poter dare il mio contributo anche se piccolo – ha commentato Mazzaroni – ci tenevo a tornare prima dell’inizio dell’estate quando il lavoro aumenta e diventa difficile spostarmi. Per me è un piacere enorme aiutare gli altri, non è altro che un regalo che facciamo a noi stessi. Un plauso va a questi volontari che ogni giorno dedicano qualche ora della loro vita per cucinare in mensa».

Mazzaroni si è avvalso del supporto di tutto il suo staff che vede anche la chef sambenedettese Sabrina Tuzi. Nutrito come ogni giorno il gruppo di volontari che hanno affiancato Mazzaroni, la cosiddetta Allegra brigata che ha visto tra gli altri anche l’ex sindaco Giovanni Gaspari e l’avvocato Ermanno Consorti. Così ancora una volta si è messa in moto la catena della solidarietà tra volontari e sponsor che offrono prodotti per realizzare il pranzo, vista anche la richiesta sempre crescente, basti pensare che ogni giorno vengono cucinati fino a 12 chilogrammi di pasta. Una mensa che purtroppo vede aumentare ogni anno di più la propria utenza con 60 pasti al giorno serviti oltre all’asporto per la cena. Ma don Gianni Croci, responsabile della Caritas, sottolinea l’aumento della richiesta di aiuti da parte delle famiglie per pagare affitti e bollette.

I bisogni

«Negli ultimi tempi- spiega don Gianni – ci chiedono soprattutto una mano per pagare gli affitti delle case e sono in gran parte italiani, meno gli stranieri».