Carambola tra tre auto: cinque donne finiscono all'ospedale

SAN BENEDETTO - Cinque feriti, tre auto danneggiate e pesanti rallentamenti al traffico. E' il bilancio dell'incidente avvenuto questai mattina, intorno alle 10, lungo la Statale 16 a San Benedetto, all'altezza dell'intersezione con via De Amicis. Lo scontro ha visto coinvolte due Toyota Yaris, che si sono scontrate frontalmente e una Fiat Punto che è rimasta coinvolta nell'incidente riportando danni ad una fiancata. I feriti, come detto, sono in tutto cinque, tutte donne.Le condizioni più serie sono quelle delle conducenti delle due Yaris: si tratta di Lun 41enne di origini albanesi e di una sambenedettese di 52 anni. Sono state raggiunte dalle ambulanze della Misericordia di Grottammare e della Croce Rossa di San Benedetto, messe sulla barella e accompagnate al Madonna del Soccorso. Ad avere bisogno dell'ambulanza sono state anche altre tre persone.