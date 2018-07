Carambola tra cinque auto: paura per due bambine a bordo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Schianto e carambola ieri intorno alle 9.30 all’incrocio tra via San Martino e via Carducci, nel cuore del centro. Una Lancia Ypsilon condotta da una anziana e proveniente da via Carducci è infatti finita contro una Panda che stava percorrendo via San MartinoQuest’ultimo veicolo, con a bordo un padre e la sua bambina, preso in pieno sulla fiancata destra, è stato spinto con violenza, dopo l’urto, contro una Smart e una Honda posteggiate sul lato orientale della strada. Danneggiata anche una quinta auto, una Mercedes classe A parcheggiata di fronte alla Honda. In una delle auto c’era anche una bambina che per fortuna non avrebbe riportato gravi conseguenze. L’incidente ha creato anche notevoli disagi alla viabilità dal momento che la polizia locale ha dovuto chiudere la strada e dirottare tutto il traffico su piazza San Giovanni.