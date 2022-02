San Benedetto, carabinieri effettuano i controlli anti-Covid in un bar del centro ma scoprono il pusher con la coca

SAN BENEDETTO - I carabinieri hanno tratto in arresto un 46enne, originario dell’entroterra piceno, per detenzione ai fini di spaccio poiché trovato in possesso di complessive 13 dosi di stupefacente (cocaina e marijuana), denaro contante per 110 euro e un bilancino di precisione.

L'uomo è finito nella rete dei militari durante i controlli anti Covid in un esercizio pubblico per la somministrazioni di bevande nel centro città.

All'interno del locale i carabinieri hanno trovato anche l'uomo che ha attirato l'attenzione dei militari e quindi si è deciso di attivare un controllo più approfondito su di lui e poi nella sua abitazione. Durante le perquisizioni spuntata quindi la droga. Il 46enne è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e conseguentemente messo a disposizione dell’ autorità giudiziaria ascolana.

