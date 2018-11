Cappotta con l'auto poi ne simula il furto: ragazzo denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - E' stato denunciato per simulazione di reato il ventiduenne sambenedettese che, subito dopoavrebbe abbandonato il mezzo affermando poi di averne subito il furto. Stando alle ricostruzioni dei carabinieri intervenuti sul posto subito dopo i fatti, il giovane era infatti al volante dell'auto, una Honda Jazz, finita fuori controllo e rovesciatasi in strada. Un incidente che ha provocato il pesante danneggiamento di tre auto in sosta e di altre tre toccate, seppur in maniera meno impattante, dalla Honda.