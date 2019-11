San Benedetto, sequestrati dalle Fiamme Gialle 14.700 gomitoli di lana falsi

LEGGI ANCHE:

Ultimo aggiornamento: 22:21

SAN BENEDETTO - Dopo le centinaia di migliaia di articoli sequestrati nel corso dell’estate, le Fiamme Gialle di Ascoli hanno concluso altri due interventi, sequestrando 14.700 articoli, denunciando un imprenditore per la “vendita di prodotti industriali con segni mendaci” e contestando violazioni amministrative fino a 26.000 euro nei confronti di altro esercente.Alquanto singolare la natura di un lotto dei 600 articoli individuati dai militari della Compagnia di San Benedetto del Tronto nel corso delle attività di controllo economico del territorio, dirette dal capitano Nicola Angelo De Benedetto prelevati dagli scaffali di un esercizio commerciale del posto, gestito da un cinese 52enne residente a Tortoreto e sottoposti a sequestro penale. Come vantato dalle loro etichette, i gomitoli di filato promettevano, infatti, un sicuro “caldo” già dal carattere “cubitale” della scritta “Lana acrili, venduti, quindi, sotto una parvenza ingannevole di gomitoli di lana, smascherata, però, da un’ulteriore etichetta, apposta sul retro delle confezioni, recante, in caratteri molto piccoli, la scritta “100% acrilico” e non, contenendo, quindi, alcuna presenza della lana. Un “caldo apparente” che, come detto, ha comportato il deferimento dell’imprenditore all’Autorità Giudiziaria. L’altro sequestro è stato invece operato dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Ascoli Piceno che, sotto la direzione del maggiore Rodolfo Minerva, sono intervenute all’interno di un noto esercizio commerciale ubicato nei pressi della zona industriale di Ascoli Piceno, anch’esso gestito da un cittadino dell’etnia cinese di 35 anni.