Soccorso in alto mare un pescatore di 47 anni colto da un malore

SAN BENEDETTO - Un pescatore di 47 anni di Porto San Giorgio ha accusato un malore mentre era in alto mare sul peschereccio “Michelina Figlia”. La capitaneria di porto ha provveduto a mettere in contatto il motopeschereccio con il Centro Internazionale radio Medico per fornirgli una prima assistenza medica allertando, contestualmente il 118 per l’imbarco di personale sanitario specializzato. Salito a bordo quest’ultimo, l’unità navale si è diretta alla massima velocità, verso il peschereccio, distante 27 miglia nautiche dalla costa. Il pescatore è stato trasportato in ambulanza all'ospedale, ora è fuori pericolo.