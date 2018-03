La Guardia costiera salva in alto mare una coppia in difficoltà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - La Capitaneria di porto di San Benedetto è intervenuta in alto mare per salvare un uomo e una donna di Roma che da Pescara stavano andando a Rimini ma hanno avuto un problema all'imbarcazione. Sul posto per i soccorsi anche il gruppo dei sommozzatori. Nonostante le condizioni del mare fossero proibitive tra enormi difficoltà il sommozzatore è riuscito ad agganciare il natante trainandolo fino al porto. Tutte le operazioni si sono svolte sotto il coordinamento della capitaneria di porto di San Benedetto che ha istruito Ciaffardoni in tutte le fasi del salvataggio. L’imbarcazione, per motivi legati a venti e correnti, è stata trainata fino al porto di Porto San Giorgio.