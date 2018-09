Ha corso 700 maratone Capecci non si ferma mai A 72 anni ha ancora sogni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Runner per tradizione familiare e ultramaratoneta per vocazione. La storia di Francesco Capecci, atleta sambenedettese famoso anche per l’organizzazione della Maratona sulla Sabbia, inizia il 25 aprile del 1946, giorno della sua nascita avvenuta in via Mario Curzi, nel pieno centro della città e ha toccato la scorsa settimana un traguardo importantissimo. Quello di correre 700 tra maratone e ultramaratone, tanto che gli organizzatori della gara si sono sentiti in dovere di celebrarlo con un’artistica targa. «Ho iniziato a correre in gare ufficiali - ha detto Capecci - nel 1973 su distanze corte, ma io sono figlio di Alberto Capecci, mezzofondista che negli anni ’30 e poi dopo la guerra gareggiava su 5000 e 10000 metri con le maglie dell’Atletica Sangiorgese, dell’Asa Ascoli e della Stamura Ancona, le squadre più prestigiose della nostra regione. I suoi più grandi rivali erano i fratelli Giammarini, di Fermo. E per non farmi mancare nulla, mia moglie Annamaria Gasparrini ha corso fino al 2004 e mia figlia Valentina ha partecipato due volte alla Maratona di New York e una a quella di Berlino. La mia vita è la corsa e non posso immaginarla senza di essa». Settantadue anni, un passato da commerciante di pesce Capecci ha intrapreso la strada delle maratone e ultramaratone nel 1976.Il suo primato personale sulla Maratona lo ha ottenuto a 56 anni, correndo i 42,195 km nel tempo di 3h24’19”, mentre sui 100 km del Passatore ha concluso in 11h24’. Un rimpianto? «Non essere mai riuscito ad andare alla Maratona della Grande Muraglia Cinese».