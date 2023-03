SAN BENEDETTO - Poco più di cento metri di strada in cui la viabilità ha dei connotati che superano il limite dell’assurdo. È la situazione in via Botticelli dove la carreggiata è di sette metri di larghezza ma è occupata da due file di parcheggi e il doppio senso di marcia. Così spesso accade che se si incrociano due mezzi occorre improvvisare un senso unico alternato spesso condizionato dal semaforo che gestisce l’incrocio con la Statale, più ad Est e che, a volte si risolve in piccoli tamponamenti.

I tamponamenti



Accade ad esempio quando le auto che arrivano dalla Statale 16 e procedono in salita, si devono fermare subito dopo la curva per attendere il passaggio dei veicoli che procedono in senso opposto. Sono costrette a fermarsi in un punto cieco e non vengono viste dagli automobilisti che arrivano alle loro spalle. Stesso discorso per l’altro fronte, quello di chi invece è costretto a fermarsi in discesa e che non viene visto dai veicoli che arrivano dalla curva che si trova all’intersezione con via Trieste. Una situazione resa ancor più problematica quando al centro della strada finiscono mezzi un po’ più grandi.

Quando in quel tratto arriva il mezzo della Picenambiente il caos è servito, tanto più che gli operatori, anziché accostare e creare un punto di raccolta della differenziata, procedono a piccoli passi, restando sempre al centro della carreggiata per far fare meno strada piedi all’operatore che ha il compito di vuotare i mastelli. Una ottimizzazione del lavoro che manda però in tilt la viabilità. E a questo quadro ora occorre aggiungere la presenza di qualche cantiere sorto negli ultimi mesi che oltre a rendere la strada ancora più stretta crea inevitabili difficoltà a livello di visibilità.



I disagi



Situazioni simili si vivono anche in altre zone della città, come ad esempio nella zona di via Sicilia, ma in un’altra zona, quella che si trova a ridosso dell’area dove insiste il municipio e dove alcuni residenti lamentano una situazione viaria particolarmente difficoltosa. Stesso discorso per l’area dei Leoni dove però già in alcune strade si è iniziati ad intervenire istituendo i sensi unici di marcia. E’ il caso, ad esempio, di via Petrarca dove, nel tratto in cui si trova la sede della Croce Verde, è stato eliminato il doppio senso proprio per evitare problemi legati alle esigue dimensioni della carreggiata.