San Benedetto, ancora caos all'incrocio tra via Roma e via San Martino. Anziano di 91 anni investito da un'auto

SAN BENEDETTO - Dramma tra le vie della zona del mercato. Un anziano di 91 anni è stato investito questa mattina da un'auto all'altezza dell'incrocio tra le vie Roma e San Martino. Il mezzo condotto da una donna ha colpito l'uomo che è caduto a terra. Immediato l'allarme e i soccorsi,sul posto i vigili urbani e l'ambulanza del 118. L'anziano ora è stato affidati alle cure dei medici dell'ospedale Madonna del Soccorso.

L'incidente, l'ennesimo, è avvenuto in una zona viaria caratterizzata dall'incrocio di via Roma e via San Martino che da sempre per le sue particolarità è al centro delle critiche di molte persone. Si tratta di un tratto sempre molto pericoloso per il consueto passaggio delle auto ed ora che è stata cambiata la viabilità molto spesso, tra le giornate di punta come possono essere oggi giorno di mercato, si caratterizza per il caos viario sia per i pedoni che per le auto.

