C'era cannabis nel pacco sospetto di cellophane nel sottosella: denunciato il titolare dello scooter

SAN BENEDETTO - Un pacco sospetto e la conseguente denuncia. Il personale delle Volanti del Commissariato di San Benedetto del Tronto, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio ha identificato alcuni giovani che si intrattenevano vicino amezzi in sosta nei pressi di via Mazzochi. Nel verificare la regolarità dei documenti necessari alla circolazione dei ciclomotori nella disponibilità dei giovani si notava che nel sottosella di uno di questi c'era panetto sospetto di cellophane. Dopo aver chiesto delucidazioni a chi aveva in uso il ciclomotore il pacco sospetto veniva controllato ed ecco 100 grammi di cannabis con conseguente denuncia per il proprietario del mezzo.