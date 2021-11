San Benedetto, Canducci si fa portavoce dei commercianti: «Non c'è traccia di luminarie, preoccupati per il Natale»

SAN BENEDETTO - Natale alle porte, l’Immacolata dietro l’angolo ma non si hanno ancora informazioni su come il Comune intende illuminare le strade del centro. Lo segnala Pietro Canducci, di Europa Verde, candidato alle ultime elezioni comunali tra le fila della coalizione del fratello Paolo.





«Che Natale sarà? Il Centro Città sarà illuminato a dovere durante le prossime Festività Natalizie? Quale è il budget per le luminarie? Quale sarà la Ditta che se ne occuperà? C’è un progetto riguardante le luminarie posizionate su tutte le vie del centro?». Sono le domande che Canducci fa rivolgendosi all’amministrazione comunale presieduta dal sindaco Antonio Spazzafumo. «A poche settimane dall’annunciata accensione nulla è stato ancora ufficialmente comunicato - dice - e questo potrebbe provocare malumore e preoccupazione non solo tra i cittadini ma soprattutto tra coloro che attendono il Natale per rimpinguare un po’ le casse svuotate da mesi notoriamente “poveri” di soddisfazioni”. È importante che si faccia subito chiarezza su quello che è il progetto di questa nuova amministrazione riguardante le luminarie natalizie e come le stesse andranno ad impreziosire e ravvivare le vie della città, tutte».



Canducci auspica infatti che non esistano strade di serie A e strade di serie B all’interno del quadrilatero dal momento che le attività commerciali, di qualsiasi genere esse siano, si trovano sia lungo le direttrici principali del passeggio che sui percorsi di traverse e parallele. «Su questo punto – continua infatti Pietro Canducci – si teme che, a fronte di un eventuale minore budget, tutte le vie considerate “secondarie” rispetto alla ben più nota passeggiata saranno escluse dalla illuminazione diventando ancor più “invisibili” a quanti accorreranno per fare shopping in quei giorni di festa. Risulta chiaro che l’attuale amministrazione essendosi insediata da meno di un mese potrebbe trovarsi a gestire delle difficoltà di reperimento fondi lasciate dalla precedente compagine amministrativa che, lo scorso Natale sfruttando fondi derivanti dai mancati eventi estivi che non si erano svolti causa Covid, potè permettersi di finanziare interamente il tutto. Detto ciò, proprio perché appena insediatisi, ci si aspetta dal sindaco Spazzafumo e dalla Sua Giunta uno scatto di orgoglio e una velocizzazione nel far di tutto per reperire quei fondi necessari a garantire alla Città di San Benedetto ed ai Suoi Commercianti un Natale degno di questo nome e della Ripartenza tante volte annunciata in campagna elettorale”.



Canducci suggerisce, infine, di chiamare in causa, se necessario, quel comitato di imprenditori locali annunciato qualche settimana fa e in fase di allestimento, da parte di Jerry Tommolini, al fine di recuperare “sponsorizzazioni” per la realizzazione di opere pubbliche che vadano ad arricchire e abbellire la città. «Nel caso in cui ci si trovasse di fronte ad un irrisolvibile problema - spiega infatti - questo potrebbe rappresentare la prima occasione di intervento della annunciata e paventata task force di benefattori locali e non: uno o più di questi infatti potrebbero farsi carico – ad esempio – del budget mancante al Comune per dare copertura di luminarie alla città tutta, sarebbe un gesto molto apprezzato».



Canducci, insieme ai commercianti del centro, auspica insomma che possano arrivare al più presto informazioni dettagliate sul programma delle luminarie anche perché si tratta di un Natale particolarmente importante dal punto di vista economico. Lo scorso anno shopping e attività commerciali erano infatti stati fortemente penalizzati dalle restrizioni, estremamente severe, per il Covid. Quest’anno sembra che la situazione si destinata ad essere meno rigida rispetto a quanto visto dodici mesi fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA