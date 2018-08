Il camion si sgancia dal carroattrezzi e colpisce un'auto: ferito un uomo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Traffico in tilt per circa un’ora, sulla Statale 16 a San Benedetto, a causa di un incidente che ha visto coinvolti un mezzo pesante che si era sganciato dal cavo che lo stava trainando ed una Fiat Punto. Il bilancio dello scontro è di un 57enne ferito. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 12 all'altezza dell'intersezione tra la Statale e via Fileni. Il camion era trainato da un carroattrezzi quando qualcosa è andato storto e il mezzo pesante ha iniziato ad andare a marcia indietro lungo la discesa finendo contro la macchina. I vigili urbani sono stati costretti a chiudere completamente entrambe le corsie di marcia. Il risultato sono file lunghissime che hanno paralizzato il traffico cittadino all'altezza del centro.