Camion prende fuoco in galleria: lunghe code sull'autostrada

SAN BENEDETTO – Un mezzo pesante ha preso fuoco sull’A14 tra Pedaso e Grottammare, provocando gravi ripercussioni per il traffico autostradaleSocietà autostrade segnala una coda di 7 km tra San Benedetto del Tronto e Pedaso. Entrata consigliata verso Ancona: Pedaso. Uscita consigliata provenendo da Pescara: Val Vibrata. Per chi proviene da Bari ed è diretto verso Bologna si consiglia di immettersi in A16 verso Napoli per raggiungere l'A1 in direzione Bologna. Per chi proviene da Pescara ed è diretto verso Bologna si consiglia di utilizzare l'A25 o l'A24 verso Roma per raggiungere l'A1 in direzione di Bologna. Agli utenti provenienti da nord e diretti verso le regioni di sud-est si consigliano i percorsi alternativi inversi.