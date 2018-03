Cambiano centraline e poi scappano: rubate altre tre auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Continua la serie di furti d’auto che sta interessando Grottammare e la zona a confine. Negli ultimi giorni sono spariti tre veicoli, tutti dalla stessa zona. Due soltanto nella notte tra domenica e lunedì. Nell’area di via Cilea, in zona ex Ferriera a ridosso dei campi da tennis, sono sparite due Ford, una Fiesta e una Focus. Nelle ore precedenti, nella notte tra venerdì e sabato, era invece stata rubata, sempre a Grottammare a ridosso della Valtesino quindi a poca distanza, una Volkswagen Polo. I ladri hanno invece avuto qualche problema per una quarta autovettura che hanno tentato di rubare ma che non sono riusciti a portar via. Come quasi sempre accade, i malviventi sono riusciti a sostituire la centralina delle tre autovetture riuscendo così ad azzerare i sistemi di sicurezza, avviare il motore e allontanarsi in tutta fretta dalla città.