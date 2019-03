Cadono calcinacci dal soffitto Il sindaco chiude la piscina comunale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO – Il sindaco di San Benedetto Pasqualino Piunti ha firmato l’ordinanza per impedire l’accesso l'accesso alla piscina comunale Gregori al fine di "poter procedere alle necessarie verifiche del caso, anche al fine di accertare, monitorare ed eliminare i pericoli per la pubblica incolumità”. Dal soffitto, infatti, si sono staccati alcuni calcinacci. Nei prossimi giorni verranno eseguiti accertamenti tecnici e la successiva messa in sicurezza. A quel punto la piscina potrà riaprire al pubblico.