Cade con lo scooter e il casco vola via: è grave, arriva l'eliambulanza

SAN BENEDETTO - Grave incidente per un settantenne che, questa mattina mattina, è stato soccorso dall'eliambulanza che lo ha trasportato al Torrette di Ancona.

L'uomo, di San Benedetto, stava andando a fare la spesa in scooter quando, per motivi al vaglio della polizia locale, ha perso l'equilibrio ed è caduto. E' tutto avvenuto intorno alle 10.30. L'impatto con il terreno è avvenuto in maniera violenta.Il casco è schizzato via e il capo ha battuto contro l'asfalto. L'uomo ha riportato un trauma cranico ed una ferita dalla quale è fuoriuscito parecchio sangue. A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti in transito. E' così stato chiamato il 118 che sul posto ha inviato un'ambulanza con medico e infermiere a bordo. Il settantenne era privo di conoscenza e la prime valutazione dei sanitari hanno subito spinto la centrale operativa di emergenza sanitaria a predisporre l'intervento dell'elisoccorso.

