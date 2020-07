Era in casa con le due figlie e il genero: cade e muore

Tragico episodio in una abitazione di via del Cacciatore, alle porte della riserva della Sentina a Porto d’Ascoli. Una donna di novantatre anni è infatti deceduta, nel pomeriggio di domenica, in seguito ad una caduta. Era in casa insieme alle due figlie e al genero che hanno dato subito l’allarme chiamando il 118. I sanitari arrivati sul posto a bordo dell’ambulanza non hanno però potuto che constatare il decesso dell’anziana. Sul posto anche i carabinieri che hanno ascoltato i familiari dell’anziana scomparsa, che erano in casa con lei, ed hanno quindi effettuato tutta una serie di rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti accaduto domenica pomeriggio all’interno dell’appartamento e appurando che si è trattato di un tragico incidente domestico. Il corpo della donna è stato quindi riconsegnato ai familiari.

