SAN BENEDETTO - Una pallonata talmente violenta da farlo cadere in terra. È la disavventura accaduta sabato pomeriggio ad un anziano di ottant’anni in via Pasqualetti.

Il trasporto in ospedale

L’uomo stava percorrendo la strada in sella alla propria bici quando è stato colpito violentemente da un pallone calciato da un gruppo di ragazzi che stava giocando sulla pineta adiacente, nei pressi della struttura che ospita i bagni pubblici.

I responsabili sono fuggiti senza nemmeno soccorrere l’anziano e si cerca ora di individuarli grazie alle telecamere. L’uomo poi è stato soccorso da alcuni passanti che hanno allertato poi il 118. È stato necessario il suo trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili urbani.