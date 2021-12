A caccia di tipi loschi lungo la Riviera: i segreti del gioco da scaricare su App con più di 2mila persone che l'hanno già scelto

SAN BENEDETTO - «L’idea è davvero bella, molto carina la presentazione e la mappa libera. Attendo aggiornamenti e ampliamento in futuro, e magari anche altre città. Sicuramente mi invoglia a visitarlo per davvero, un giorno. Top». Marina Hu è solo una dei tanti utenti che, il 18 dicembre - giorno del suo rilascio - ha commentato su Google play l’applicazione Sun Beach, come dicono i suoi realizzatori «Liberamente ispirato alla Riviera delle Palme, Sun Beach è un gioco che ti porterà ad esplorare la città e le sue attività, combattere dei tipi loschi».



I segreti

«Il videogame - spiega il suo sviluppatore Davide Piccinini - è un’app gratuita per l’utente, già rilasciata per il sistema operativo Android, in imminente uscita per iOS. Ha lo scopo di essere veicolo promozionale per il territorio e attrattore turistico per San Benedetto e Grottammare, che in questo progetto si muovono in sinergia. La gamification, in generale, è una nuova formula pubblicitaria che stanno iniziando ad adottare in gran parte del mondo e noi vogliamo essere in prima linea: il fattore interattività porta l’utente finale ad essere empatico rispetto a luoghi e situazioni rispetto alla altre forme di comunicazione più tradizionali. E’ la storia di un turista che arriva qui con l’idea di farsi una vacanza e che invece viene coinvolto in una serie di missioni al limite del reale». Insomma si tratta di un gioco di ruolo nel quale il personaggio è anche libero di esplorare la mappa virtuale, più o meno fedele, nostro territorio. «Il progetto è ambizioso - continua Piccinini - e stiamo cercando di attivare una comunicazione nazionale che porti il videogame ad essere tra i più scaricati: solo su Android abbiamo avuto più di duemila dowload in meno di 24 ore, è già un numero molto importante. Stanno partecipando le seguenti attività commerciali, associazioni e realtà istituzionali che fanno parte integrante del gioco, cioè appaiono direttamente sulla mappa tra queste: La Nuova Riviera, Radio Azzurra, Viniles, Nave Cervo, Giocà, Pizzeria Da Franco, Pizzeria Impasti, Antico Caffe’ Soriano, Kokeshi Fusion Restaurant, Weedy Point H24, Muay Thai -Team Diamond, Caffè Sambit, Terzo Tempo Store Chefish, Giorno per Giorno Bio, Haru Sushi Garage, Ustoso, Gran Caffè Sciarra, Olio Pesce Fritto, Sartarelli Parrucchieri, Prink, Unione Rugby San Benedetto, Tabaccheria Floppy, Birritrovo, Bakkano, Passione Carnale, Loggi Calzature, Caffè del Kapitano, Gelateria Tutto Gelato, Medical San, Hashtag Baby, Asd Las Vegas Playground, Cantina dei Colli Ripani, Immobiliare Paccoi, Menoamara, Senduiccerì, Bontà Senza Glutine, TMT Tanks & Trailers, Hotel Relax, UP BeerWineFood, Massimo Ripa Orafo, Città di Grottammare e Città di San Benedetto del Tronto.



Le prospettive

Ci saranno, assicura lo sviluppatore, continui aggiornamenti e miglioramenti, il gioco «è da intendersi come qualcosa di vivo che crescerà nel tempo: si aggiungeranno attività, eventi e probabilmente Comuni vicini». Ed è proprio questo che alcuni di coloro che hanno già provato a giocare chiedono nei propri commenti, quasi tutti entusiasti: «Lo aspettavo da molto - dice ad esempio Marco Di Girolami - e punto sul miglioramento della qualità e l’espansione della mappa giocabile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA