Caccia al maniaco â€‹che molesta le donne con un fallo di plastica

SAN BENEDETTO - Spiacevole episodio in via Paolini di primo pomeriggio. Una donna di 34 anni stava procedendo lentamente in auto in cerca di un parcheggio. Le si è avvicinato un uomo con un grosso fallo di plastica, tenuto nascosto fino a quel momento per poi esibirlo. La giovane si è allontanata rapidamente da via Paolini, ma ha avuto comunque il tempo di imprimere in mente il soggetto: un auomo alto circa un metro e 80, biondo, snello, d’età compresa tra i 45 ed i 55 anni. In un primo momento, ha pensato di avvisare le forze dell’ordine ma poi, presa da impegni lavorativi impellenti, ha lasciato perdere. Ora, comunque, intende rendere pubblico l’accaduto, anche per mettere sul chi vive altre donne che potrebbero fare simili sgradevoli incontri. «Non mi sembrava una persona con intenti violenti, ma comunque mi ha disgustato».