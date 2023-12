Curiosità, determinazione e alla continua ricerca di nuovi progetti per aiutare il prossimo. Era poco più che una bambina, ma la dottoressa Fiorella De Angelis, da oltre trent’anni pediatra all’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto e al suo terzo mandato come presidente provinciale dell’Ordine dei Medici di Ascoli Piceno aveva già ben chiaro quello che voleva diventare: un medico al servizio degli altri. E ancora oggi sono questi i tratti salienti del suo carattere.

APPROFONDIMENTI C'ERA UN RAGAZZO / ASCOLI La dottoressa “Nietta” Lupi: «I ragazzi del Florian e le feste nel salotto»

L’ostinazione

«A volte mi capita di sentirmi come a 15 anni, quando frequentavo il liceo scientifico Rosetti, piena di voglia di fare e rendermi utile» sorride la dottoressa. «La mia era una classe molto affiatata, avevamo degli ideali in cui credere e per cui manifestare, ma qualsiasi azione intendevamo portare avanti era sempre nel rispetto verso i nostri insegnanti e questo era reciproco. Per un anno sono stata rappresentante di istituto insieme a Floriano Marchetti, poi mio collega chirurgo. Fondamentali nella mia formazione sono stati i miei insegnanti tra i quali la professoressa Pascali di letteratura, il professor Pagani di Inglese, e il professor Barbizi di matematica. Credevano molto in me, più di quanto ci credessi io». All’epoca non era scontato proseguire gli studi dopo il diploma. «Ho frequentato la scuola media Sacconi dove ho vinto sia il Premio Veritas, grazie a un tema che scrissi sulle religioni orientali, e sia una borsa di studio che copriva le spese per i cinque gli anni delle Superiori. Mi sono diplomata con il massimo dei voti, ma non ero una secchiona. Sono sempre stata molto brava in matematica, una materia per la quale ero portata; tanto che la commissione d’esame mi chiese se avrei poi proseguito gli studi in Facoltà come architettura o ingegneria, ma il mio imprinting era fare qualcosa per gli altri, così mi sono iscritta a Medicina a Bologna, per poi conseguire la specializzazione ad Ancona. La mia non era una famiglia molto agiata. Mio padre Attilio era un operaio e mia madre Emilia, quando ero ancora una bambina, aveva un piccolo negozio di alimentari e a volte capitava che andassi io ad aprire quando lei magari era impegnata. Insomma fin da ragazzina, durante il periodo estivo, quando non c’era la scuola, mi sono sempre data da fare con dei lavoretti: dalla cameriera alla baby sitter fino a dare ripetizioni di matematica. I miei genitori mi hanno sostenuta nei miei studi: per loro il giorno più bello è stato quando mi sono laureato, nel 1984».

Lo sport

E poi c’era la curiosità e la voglia di apprendere nuove discipline sportive. «Mio padre mi aveva iscritto alla scuola di calcio a San Benedetto con mister Orsini, gli allenamenti si tenevano al Campo Europa. Nel frattempo praticavo ginnastica artistica, le lezioni si svolgevano alla palestra della scuola di viale Moretti: durante le gare, quando dovevo percorrere le travi, mi tremavano le gambe. Per un periodo ho preso lezioni di pattinaggio presso la pista Panfili. E poi c’è lo sci. Avevo circa 15 anni quando per la prima volta con un pullman organizzato insieme ad alcuni miei amici ed amiche, alla presenza di alcuni genitori, siamo andati a Prati di Tivo, indossavo degli sci in legno lunghi 2 metri e 20. E per me quella esperienza fu una vera conquista. Mio padre era molto severo quando si trattava di uscire la sera, soprattutto con gli orari. Ma io insistevo, ero determinata quando volevo ottenere qualcosa. Tenevo ad avere la mia indipendenza. Devo ammettere che quando uscivo con i miei amici, oggi molti sono miei colleghi, mi sentivo al sicuro, se qualcuno avesse provato a darmi fastidio, loro non lo avrebbero permesso. Eravamo una generazione che credeva nel futuro» racconta la dottoressa.



Il cinema all’aperto



«Indimenticabili le serate trascorse al cinema all’aperto all’Arena, zona ex galoppatoio, tra i primi film che andai a vedere con i miei amici c’era “Arancia Meccanica”, e poi il concerto di Patty Pravo. Quante feste organizzate a casa di amici, immancabile lo stereo, così passavamo pomeriggi ad ascoltare musica, soprattutto i cantautori del tempo da De Andrè a De Gregori fino ai Pink Floyd».