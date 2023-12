SAN BENEDETTO - Era il 15 ottobre 1970 quando San Benedetto fu colpita da una forte alluvione che provocò lo straripamento dell'Albula e del fosso delle Fornaci con danni ingenti e la morte di una persona. «Ho un ricordo indelebile di quel pomeriggio: il cielo che si faceva sempre più scuro, poi la telefonata dei vigili urbani che allertavano mio padre, allora sindaco della città, e subito si precipitò in Comune per organizzare i soccorsi». È un’immagine indelebile quella impressa nella mente di Lucia Marinangeli che allora aveva poco più di dieci anni.

Presidente dell’Aido Marche e del Gruppo comunale San Benedetto, recentemente insignito del riconoscimento “Gran Pavese Rossoblù”. «Erano gli anni Settanta, e in quel periodo seguivo tutte le vicende politiche sia nazionali che della mia città.

La politica

Del resto a casa, con l’impegno di mio padre in politica, ci sentivamo tutti coinvolti nel vedere crescere San Benedetto. In quel periodo c'erano le contestazioni, gli attentati, e varie manifestazioni alla rotonda Giorgini. Mio padre, allora professore, insieme all’onorevole Renato Tozzi Condivi, riuscì a far sostenere gli esami di maturità ad alcuni giovani arrestati». Era 1982 quando Lucia conobbe il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa che venne in città per la presentazione del libro scritto da suo padre Ugo dove raccontava del periodo in cui il generale era stato a San Benedetto. «Del generale Dalla Chiesa mi colpì molto il fatto che stava in fila, come gli altri presenti, in attesa di farsi fare la dedica sul libro da mio padre, aspettando il suo turno, con molta semplicità e cordialità, dimostrate anche nei confronti miei e dei miei fratelli. Proprio in quell’anno fu brutalmente ucciso con sua moglie e l’agente di scorta». È stato naturale per la presidente Marinangeli impegnarsi nel sociale. «L’attività portata avanti da mio padre mi ha reso ben definito e chiaro quanto impegno e competenza ci vogliano per amministrare una città in via di sviluppo, ma anche le difficoltà nel portare avanti gli ideali e la solidarietà. Se sono entrata all'Aido lo devo a lui. In casa sentivo spesso parlare di donazione, solidarietà, altruismo».

Il jazz

Lucia è sempre stata una bambina e poi una ragazza tranquilla, riflessiva. «Mi piaceva studiare, leggere, ascoltare musica classica e jazz. Ricordo ancora il periodo di passione per gli scrittori russi dell’800, non facevo altro che prendere volumi dalle librerie dei miei genitori o comprarli. Mi piaceva molto Patty Pravo e la mia maestra delle elementari Pierina Bastiani mi incoraggiava nelle mie imitazioni dell’interprete». La sua è stata un’adolescenza felice. «Insieme ai miei fratelli Benedetto e Andrea e a mia sorella Anna giocavamo molto con nostra madre Isa, e poi avevamo casa sempre piena di amici. Mio padre, anche se era impegnato a scuola e in politica, è sempre stato molto presente, dandoci consigli, sostenendoci nei momenti difficili e organizzando canti e balli. Come quando d’estate organizzavamo le feste in giardino e tutti insieme cantavamo, diretti da mio padre, seduti sui gradini dell’ingresso di casa. I momenti più belli erano proprio nel periodo estivo con gli amici del mare, che arrivavano da Como, Milano, Potenza, Roma e poi alcuni da Ascoli Piceno. Sono nate amicizie importanti e forti che durano ancora oggi».

Il prof di latino

Studentessa al liceo classico Leopardi, Lucia Marinangeli non dimenticherà il professore di italiano e latino «mi interrogava sempre: apriva un libro e usciva il mio numero corrispondente al mio nome nel registro di classe. Una volta, era la quinta di seguito, mi alzai prima dell’apertura del libro e al mio nome ci fu uno scrosciante applauso da parte di tutta la classe. Ebbene, fu l’ultima volta che mi interrogò, ma per timore di farmi trovare impreparata, studiavo sempre. Non ho mai avuto le idee chiare su chi volessi diventare, volevo fare l’architetta perché mi piaceva la storia dell’arte e poi, invece, mi iscrissi a Giurisprudenza, su suggerimento di mio nonno materno Bruno e, ripensandoci adesso, è stata la scelta migliore».