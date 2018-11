Bus contro lo sportello: un banale incidente manda il traffico in tilt

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - L’autobus troppo largo o la via troppo stretta per questo genere di mezzi? Un quesito da non poco conto visto quello che è accaduto ieri mattina. Gli agenti del commissariato hanno infatti dovuto chiudere via Roma a causa di un banale incidente ma determinante per la viabilità. Ad andare in tilt è stato il tratto ad ovest dell’intersezione con via San Martino. Colpa di un incidente a causa di un incidente che ha coinvolto un autobus e che, di conseguenza, ha provocato l’impercorribilità temporanea di tutta la larghezza della carreggiata. L’autobus, per motivi al vaglio dei poliziotti, è infatti finito contro uno sportello, aperto, di un’auto posteggiata sul lato Sud della strada. Lo scontro è avvenuto intorno alle 7.30 di ieri mattina, in un momento in cui quella zona è particolarmente affollata di autovetture. Per questo motivo è stato necessario chiudere via Roma e presidiare l’incrocio con via San Martino.