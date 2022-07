SAN BENEDETTO - Inizia sotto il sole di San Benedetto l’ennesima battaglia, quella di riportare la Gran Bretagna in Europa. È il regalo che Harry Shindler vuole fare ai suoi compatrioti e che ha annunciato ieri allo chalet Vesuvio alla presenza dell’ambasciatore inglese Ed Llewellyn, della stampa internazionale e dei tanti amici che si sono ritrovati per festeggiare i 101 anni di colui che probabilmente è l’ultimo reduce dallo sbarco Alleato di Anzio.

«A ottobre - ha spiegato Harry al centinaio di commensali - partirò per Londra dove creerò un Comitato mettendo insieme laburisti e conservatori per dare seguito al sogno di Winston Churchill: il nostro Paese deve far parte della famiglia europea». A nulla serve dire che il veterano non ha alcuna intenzione di recedere dal suo proposito. La sensazione è che riuscirà anche in questo intento dopo aver portato a buon fine lo step precedente vale a dire l’approvazione dell’Harry’s bill. Con questa legge, a lui intitolata, perché approvata su sua proposta, 5 milioni di inglesi potranno, alle prossime elezioni politiche, votare pur se residenti all’estero. «Se avessimo potuto farlo prima - ha spiegato con verve e lucidità Shindler - avremmo spazzato via il milione e 800mila voti con i quali la Brexit è passata». Shindler ha anche spiegato perché intende fondare tale Comitato: