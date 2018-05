Botte e coltellate al rivale in amore per tentato omicidio Condanna a sei anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Una storia d’amore con una donna finita male, qualche parola di troppo tra l’ex che non si dava per perso e l’attuale compagno. Poi le botte in strada e alcuni fendenti sferrati con un coltellino all’ex fidanzato. L’arresto con la pesante accusa di tentato omicidio. Ieri la sentenza. Al termine del rito abbreviato, svoltosi ieri mattina davanti al giudice per le udienze preliminari, Rita De Angelis, Ciro Americo D’Augelli, trentasettenne di origine pugliese, attualmente residente a Sant’Egidio alla Vibrata, è stato riconosciuto colpevole del reato di tentato omicidio nei confronti di Antonio Nesta per cui è stato condannato a 6 anni di reclusione. Inoltre dovrà versare una provvisionale di 30 mila euro a favore della parte civile. Il pubblico ministero Lorenzo Destro nella sua arringa conclusiva aveva chiesto per D’Augelli la condanna a 3 anni e 6 mesi.L’avvocato difensore Umberto Gramenzi ha sostenuto al termine che la sentenza è da ritenere giuridicamente e tecnicamente errata in quanto la perizia d’ufficio aveva indicato in 20 giorni il termine di guarigione delle lesioni riportate da Antonio Nesta senza postumi permanenti penalmente rilevanti. Sin da ora ha preannunciato che presenterà appello.