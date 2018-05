Minacce di morte ad un avvocato per spillargli i soldi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Una vicenda delicata, padre e due figli hanno dovuto rispondere del reato di estorsione nei confronti dell’avvocato Enrico Pompei. L’avvocato difensore ha tentato di convincere i componenti del collegio che non si sarebbe trattato di un’estorsione bensì di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Al termine della sua arringa il pubblico ministero Lorenzo Destro ha chiesto per ognuno dei tre imputati la condanna a quattro anni di reclusione oltre ad una multa di ventimila euro. Il giudice li ha condannati a 3 anni e mezzo. I fatti contestati si riferiscono al periodo compreso fra il mese di luglio 2012 e febbraio 2013. Secondo quanto riportato nella denuncia presentata dall’avvocato Pompei, Adolfo Genovese e i suoi due figli, Fioravante e Savino, in concorso fra loro avrebbero rivolto al legale reiterate minacce di morte e di percosse, paventando anche possibili interventi da parte dell’organizzazione criminale della camorra, costrigendolo a versare a loro favore in più circostanze somme di danaro per complessivi 11mila euro in contanti oltre ad un assegno di 12 mila euro. Sempre in concorso fra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, i tre avrebbero costretto l’avvocato Pompei a consegnare ulteriori somme di denaro minacciandolo di morte.Addirittura il 13 febbraio 2013, approfittando del fatto che il legale era impegnato per un processo in tribunale, fecero irruzione nel suo studio legale di San Benedetto del Tronto mettendolo completamente a soqquadro per costringere la vittima a consegnare loro ulteriori somme di danaro.Nella denuncia l’avvocato Pompei ha chiesto che i tre venissero condannati penalmente se il giudice lo avesse ritenuto opportuno per il reato loro ascritto chiedendo nel contempo un risarcimento danni, patrimoniali e non, morali ed esistenziali avendo subito un trauma per la loro continua condotta minacciosa, quantificabili in 50 mila euro, oltre al rimborso delle spese sostenute per la costituzione di parte civile.