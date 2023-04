SAN BENEDETTO - Per il maltempo allagamenti non solo nella solita area Ballarin ma, questa volta, anche al cimitero. È il bilancio della fitta pioggia che nella notte di sabato e ieri è caduta sulla Riviera delle Palme creando, come spesso accade, disagi in diverse zone della città. Ma, questa volta, i problemi (e non di poco conto) si sono verificati anche al cimitero comunale.

I disagi



I primi disagi si sono verificati nella notte quando, intorno alle 3, la pioggia che cadeva intensamente già da diverse ore, si è fatta sempre più violenta trasformandosi in un lungo acquazzone. E come puntualmente accade in questi casi sono arrivati i problemi. Le zone critiche interessate dal fenomeno sono state fondamentalmente due: all’Agraria a Porto d’Ascoli e nel tratto a cavallo tra San Benedetto e Grottammare. Lì, in particolar modo, si sono concentrati i disagi maggiori.



I sottopassi



Il sottopassaggio di via D’annunzio ha retto ma quello di via Alighieri, vale a dire il viadotto di zona Ascolani a Grottammare, no. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno chiuso il pontino in accordo con il comando di polizia locale. Nessuno, per fortuna, stava transitando in zona e non si sono registrate situazioni legate ad auto intrappolate nel piccolo tunnel. Ma se a sottopassi chiusi e all’area Ballarin sott’acqua, ormai ci si è abituati, purtroppo nella parte alta della città ci sono stati allagamenti come al cimitero di via Conquiste. I terreni dove ci sono le bare, vicini al colonnato della zona centrale della struttura a nord-ovest del primo ingresso di via dei Fenici, si è presentata ieri mattina inondata da un mare di fango. L’acqua sembrerebbe aver provocato anche degli smottamenti del terreno che hanno interessato delle tombe e, in numerosi casi, sono rimaste danneggiate anche alcune lapidi. Da alcune settimane sono in corso alcuni lavori proprio per la rimozione delle bare e sulla loro collocazione. Lavori dei quali i familiari di alcuni defunti seppelliti in quell’area, affermano di non sapere nulla e per i quali sono ora intenzionati a chiedere spiegazioni negli appositi uffici del comune di San Benedetto per capire se ci siano rimozioni o trasferimenti all’orizzonte.

Emidio Lattanz