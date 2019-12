Blitz della Finanza tra bagnini e chalet: 240mila euro di multe per infrazioni e tasse non pagate

SAN BENEDETTO - C’è un concessionario di spiaggia sambenedettese che ora rischia di vedersi revocare, da parte del Comune, la concessione demaniale. Questo perché la Guardia di finanza ha scoperto che, oltre ad omettere il pagamento del canone di concessione non comunicava neppure l’affidamento ad altri soggetti dell’attività. E’ forse questo il caso più eclatante dell’operazione portata avanti dalle Fiamme Gialle che hanno operato su scala regionale e che, soltanto nella zona di competenza del Reparto Artonavale di San Benedetto, hanno effettuato controlli su venti concessioni balneari, tra chalet e ristoranti sul mare.

LEGGI ANCHE:

Pesaro, caporalato e lavoratori sfruttati: scatta maxi sequestro dei beni per i due arrestati

Tre container cinesi pieni di abiti e zainetti contraffatti e pericolosi

Le irregolarità riscontrate, per quanto riguarda l’operato svolto dai militari del compartimento di San Benedetto, sono trentacinque. Si tratta di evasione dei canoni demaniali e di evasione dall’imposta regionale. Ma anche dell’inosservanza delle norme relative all’affidamento dei beni demaniali in concessione oltre al mancato pagamento o all’evasione dei tributi locali come Imu, Ici, Tari e Tarsu nel periodo che va dal 2014 al 2018. L’intera operazione ha portato al controllo complessivo di 39 chalet per un totale di 240mila euro di multe con i militari dei due nuclei che hanno rilevato 51 irregolarità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA