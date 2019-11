Blitz antidroga: porta un ciambellone in caserma per ringraziare i carabinieri

SAN BENEDETTO - Che la popolazione, soprattutto quella del Centro, avesse plaudito al blitz dei carabinieri in via San Martino a San Benedetto, lo si era capito dalle centinaia di messaggi di felicitazioni comparse in poche ore sui social network. Ma una residente del quartiere, di professione insegnante, non si è limitato a mettere un “Mi piace” su Facebook ma si è messa al lavoro per ricompensare, con un gesto evidentemente gradito, i militari dell’Arma.

LEGGI ANCHE:

Pesaro, strani incontri notturni in centro: un daino passeggia in via Branca

Ancona, scoppia la lite nel negozio di kebab: minaccia il socio e i poliziotti con lo spiedo, denunciato

Lunedì mattina si è presentata al comando compagnia di San Benedetto con un bel ciambellone fatto in casa. Un gesto piccolo ma anche un grande messaggio rivolto ai militari che, in queste ore, hanno potuto toccare con mano l’affetto sincero di una città che fa il tifo per l’onestà e per le forze dell’ordine che, tra numerosi sacrifici, operano al fine di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza della Riviera delle Palme.

© RIPRODUZIONE RISERVATA