SAN BENEDETTO - Cavi elletrici tagliati, per sbaglio, durante i lavori: la zona di via Poncheilli a San Benedetto resta senza energia elettrica ed i disagi potrebbero andare a avanti fino a questa sera.

A causa del taglio dei cavi della pubblica illuminazione verificatosi durante lavori di scavo da parte della ditta incaricata da E-distribuzione, manca l'alimentazione degli impianti in via Ponchielli e zone limitrofe.

Le squadre di pronto intervento stanno eseguendo il ripristino e nella serata odierna il problema dovrebbe essere risolto, fermo restando che si tratta di un intervento tampone in attesa della sostituzione dell'intera linea e che dunque disservizi potrebbero ripresentarsi.