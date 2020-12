I ladri penetrano in un pub, rubano pochi spiccioli ma provocano danni ingenti al locale

SAN BENEDETTO – Blitz dei ladri al Birritrovo , un pub in via dei Mille a Porto d’Ascoli nel comune di San Benedetto del Tronto. I ladri sono penetrati nel locale ma secondo quanto hanno riferito il titolare dell'esercizio pubblico i ladri sono riusciti a rubare solamente pochi spiccioli dalla cassa poichè l'incasso era stato portato via prima. Al contrario, per penetrare nel locale hanno danneggiato il sistema di aspirazione del pub che quindi ha subito ripercussioni per quanto riguarda l'orario di servizio. I danni, inoltre, sono ingenti.

