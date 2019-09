La bimba salva il micio incastrato sotto l'auto: scattano applausi per Nina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Miagolava disperatamente da ore. Quando Nina si è infilata sotto l'auto per salvare il gattino, sono scattati gli applausi.Un applauso fragoroso, anche da parte della gente affacciata alle finestre: era circa mezzogiorno e dalle 6 del mattino si entivano i miagolii disperati. Fino a quando Nina non ha preso la situazione in pugno.