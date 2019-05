Maxi sequestro di bigiotteria orecchini e collane potevano provocare allergie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Un importante quantitativo di oggetti di bigiotteria è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza. Ben 105mila articoli non erano conformi con le norme sulla sicurezza e un negozio è stato quasi “dimezzato” dopo il blitz delle fiamme gialle che si è trovata davanti a collane, orecchini e altro ancora, fuori norma: prezzi molto bassi ma che nascondevano componenti di dubbia provenienza e genuinità, spesso potenziale causa di allergie ed irritazioni, non certificati e non rispondenti ai requisiti di sicurezza imposti dalla legge. Questa la conclusione a cui sono arrivati gli investigatori della Guarda di finanza che hanno impacchettato e portato via la merce.L’operazione è scattata nei giorni scorsi nei confronto di un negozio della Riviera. A finire nei guai il suo titolare, un uomo di 53 anni, che ora dovrà rispondere ad una lunga serie di contestazioni. L’operazione delle Fiamme gialle è maturata nel contesto del controllo economico del territorio. Il proprietario del negozio è stato quindi riconosciuto responsabile dell’immissione in vendita, all’interno del proprio esercizio commerciale, di un notevole quantitativo di articoli non rispondenti ai dettami del “Codice del Consumo”, in quanto risultati sprovvisti delle informazioni minime identificative del prodotto.