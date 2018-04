Bici abbandonate e sequestri Se nessuno le ritirerà rottamate dopo un anno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Giro di vite della municipale sulle biciclette in sosta selvaggia. Venticinque velocipedi sono già stati rimossi come disposto dai vigili urbani di San Benedetto da piazza Matteotti e da via Giovanni XXIII in esecuzione all’ordinanza n. 12 del 22 febbraio scorso emessa dal sindaco Pasqualino Piunti per contrastare il fenomeno delle biciclette abbandonate e in sosta irregolare. L’atto vieta l’ aggancio dei velocipedi a manufatti stradali e quindi segnaletica, ringhiere, recinzioni, cancelli, inferriate, pluviali. Le biciclette non possono inoltre esser lasciate incustodite per più di 7 giorni.Dopo settimane di lamentele circa i mancati controlli, arrivano le prime rimozioni. I vigili urbani di San Benedetto hanno rimosso sino ad oggi venticinque biciclette considerate irregolari. A darne notizia è stato il capitano Giuseppe Brucchi: «Stiamo provvedendo a rimuovere le biciclette in sosta selvaggia. Al momento sono venticinque. Si trovano presso il comando della municipale. Se nessuno le verrà a ritirare, dopo un anno verranno rottamate. Al momento il deposito è pieno». Ma il lavoro di contrasto al fenomeno delle biciclette in sosta selvaggia è appena iniziato. In città c’è del gran lavoro da fare a giudicare dal gran numero di velocipedi agganciati a pali della luce, ringhiere ed altre opere fisse. Molte biciclette abbandonate ormai da tempo, vengono prese di mira dai vandali. Ciò che ne rimane in alcuni casi è solo la carcassa. Come nella zona del pontino lungo che sbuca in via Marin Faliero dove si osservano due biciclette incatenate alle ringhiere di cui resta solamente lo scheletro. Situazione simile come già denunciato, nei pressi della stazione ferroviaria, dove ci sono addirittura gruppi di biciclette ormai da diverso tempo ancorate ovunque. E ancora. Via Mentana, viale De Gasperi non fa eccezione, con velocipedi agganciati in sosta selvaggia. Infine il lungomare dove nonostante siano presenti apposite rastrelliere compaiono biciclette incatenate ad esempio ai pali della pubblica illuminazione. Per chi commette infrazione viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 25 ai 150 euro.