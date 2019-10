Blitz dei rapinatori nella filiale della Banca di Ripatransone e Fermano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Un altro istituto di credito della costa nel mirino dei rapinatori. Intorno alle 15, infatti, i malviventi sono entarti in azione nella filiale della Banca di Ripatransone e del Fermano di via Val Tiberina, nel quartiere Agraria di Porto d’Ascoli a San Benedetto del Tronto. I rapinatori hanno agito a volto coperto in pochi minuti e scono scappati a bordo di un'auto presumibilmente rubata. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di San Benedetto che hanno sentito gli impiegati bancari. Attivato il piano provinciale antirapina con i relativi posti di blocco.