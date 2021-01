Barriere di sicurezza sull'A14, stasera chiusa la stazione di San Benedetto

SAN BENEDETTO - Sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire indagini propedeutiche alla progettazione esecutiva delle barriere di sicurezza, previste in orario notturno, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 18, alle 6 di martedì 19 gennaio, sarà chiusa la stazione di San Benedetto del Tronto, in entrata verso Ancona/Bologna e in uscita per chi proviene da Bari/Pescara. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Ancona/Bologna, Grottammare; in uscita per chi proviene da Bari/Pescara, Val Vibrata.



