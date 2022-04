Intima alla barista di farsi consegnare 100 euro e poi ferisce un cliente con una bottiglia rotta, arrestato

SAN BENEDETTO - Completamente ubriaco chiede alla barista di consegnargli 100 euro. Dinanzi al no della barista l’uomo dà in escandescenze e oltrepassa il bancone afferra i contanti ed esce dal bar. Un cliente, sentendo le urla della barista, tenta di fermarlo e viene colpito con un pezzo di vetro. L'episodio è avvenuto questa mattina al Bar Santa Lucia di San Benedetto dove un cinquantenne è stato arrestato dalla Polizia per tentata rapina, la. terza che si registra in Riviera in pochi giorni. La persona aggredita è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di San Benedetto.

