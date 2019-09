Scoperto l'aggressore che accoltellò un giovane fuori da un locale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Gli agenti di polizia del commissariato di San Benedetto ha identificato l’autore dell’aggressione con coltello perpetrata in via la Spezia la notte del 9 marzo a un giovane sambenedettese. Grazie alle testimonianze è stato scoperto il responsabile della aggressione che cagionò alla vittima lesioni personali gravi per le quali dovette sottoporsi a plurimi interventi chirurgici presso gli ospedali riuniti di Ancona. La ricostruzione della vicenda ha permesso di accertare che P.M. pregiudicato di anni 40 dopo una lite animata per futili motivi avvenuta all’interno di un bar presso il centro di San Benedetto del Tronto, aggredì G.A., Libero lprofessionista di anni 35 residente a San Benedetto del Tronto, all’esterno del locale colpendolo con violenza con un’arma da taglio. Subito dopo un avventore del bar, avendo assistito alla scena ed al fine di scongiurare ulteriori violenze, potenzialmente letali. E' strato denunciato per lesioni personali aggravate dall’uso dell’arma.