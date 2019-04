Raid dei ladri in Riviera 4 furti in una sola notte a caccia di soldi contanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Ladri scatenati nella notte tra lunedì e martedì. Probabilmente la stessa banda ha colpito sia a Porto d’Ascoli che a Centobuchi riuscendo a penetrare in quattro aziende e studi professionali ma recuperando un magro bottino. Ma andiamo con ordine. I malviventi dovrebbero essere partiti da Porto d’Ascoli, precisamente dalla zona dell’Agraria. Sono entrati prima alla Design Arredo di via Val Tiberina dove sono riusciti a portar via soltanto uno stereo di scarsissimo valore quindi sono entrati in uno stabile che si trova ad una cinquantina di metri di distanza, la sede che ospitava la T.F.T., una azienda pubblicitaria che ha però dismesso quella sede da diverso tempo. Dentro, quindi, non c’era nulla che valesse la pena portare via. I ladri, sempre ammesso che si tratti delle stesse persone (ipotesi comunque probabile) hanno quindi percorso via Val Tiberina fino all’altezza di via Volterra arrivando così nel territorio comunale di Monteprandone. Qui si sono così concentrati su altre due aziende. Hanno prima raggiunto la sede della “Serrande Novelli” di via dell’Artigianato ma non sono riusciti a portare via nulla quindi sono riusciti a penetrare nello stabilimento della “Ellò Food” che si trova in contrada Isola 2, sempre in territorio di Monteprandone, dove sono riusciti ad arraffare qualche contante. Sono stati gli operatori della vigilanza notturna privata a dare l’allarme allertando le forze dell’ordine. Sui quattro episodi sono ora al lavoro sia la polizia del commissariato che i carabinieri.