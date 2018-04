Torna banda del buco: depredata la profumeria Colpo da 50mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Torna in azione la banda del buco e, questa volta, il colpo è stato notevole. Il bottino del furto messo a segno all’interno della profumeria Crystal, storica attività della Riviera, ammonterebbe infatti a diverse decine di migliaia di euro. Si parla di quasi 50mila euro tra danni e valore della merce rubata: tutti profumi di marca e particolarmente costosi. I ladri sono entrati in azione nel cuore della notte approfittando della presenza di un cantiere che si trova tutto intorno al negozio.Hanno fatto un buco nel muro e si sono così trovati dentro il negozio. Prima di iniziare a rubare nel locale principale hanno manomesso il sistema di allarme. Così, a scoprire il furto, sono stati ieri mattina i titolari dell’attività quando hanno raggiunto via Mare per l’apertura quotidiana del negozio. «Lo abbiamo scoperto quando siamo entrati. Hanno portato via profumi di grande valore – spiega Mirko Croci, titolare della profumeria – tutti di marche particolarmente costose». Di fronte al buco nel muro e al furto di tutto quel materiale non ha potuto fare altro che chiamare il 112 e rivolgersi ai carabinieri. Sul posto, dove non ci sono telecamere, sono arrivati poco dopo i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di San Benedetto che stanno indagando sull’accaduto.