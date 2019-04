Colpo in appena tre minuti Fanno esplodere bancomat della Carifermo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Colpo allo sportello della banca in appena tre minuti. E' successo ogi alle 4,06 in via della Liberazione nel quartiere Ragnola a San Benedetto quando tre malviventi ripresi dalle telecamere di sorveglianza dopo avere forzato una porta finestra sono penetrati all'interno dello sportello dell'istituto di credito Carifermo e hanno fatto esplodere il bancomat. Poi a bordo di un'automobile sono scappati verso la statale Adriatica. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, tre minuti dopo l'entrata in funzione del sistema d'alalrme i banditi erano già fuggiti.